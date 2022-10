Robert Lewandowski: po desetletju brez izločilnih bojev?

Naši zahodni sosedje v zadnjih letih niso imeli prevečkrat razloga za veselje na odločilnih tekmah lige prvakov. Ne nazadnje je minilo že ducat let od njihovega zadnje lovorike, takrat v maju 2010 je Inter iz Milana kot zadnji italijanski klub doslej visoko dvignil pokal najboljšega v tem prestižnem tekmovanju.

Prav ta zasedba prepoznavne črno-modre oprave pa je ena od dveh, ki je v naši soseščini na ta sredin večer poskrbela za evforijo. Napoli je zablestel že ob spoznanju, da je z Bayernom edini, ki si je po štirih kolih že zagotovil napredovanje v izločilni del tekmovanja, Inter pa je se odrezal z izjemno predstavo v Barceloni. Domačo zasedbo je pred potopom reševal sijajni poljski strelec Robert Lewandowski. Moštvi sta se razšli s 3:3, pri tem pa so gostje iz Milana vodili z 2:1 in s 3:2, pa je nato obakrat – drugič v 2. minuti sodnikovega podaljška tekme – izenačil omenjeni Poljak.

»Toda Barca je z našim rojakom še vedno močno oddaljena od izločilnega dela, in če se vanj ne bo uvrstila, bo to po desetih letih za Roberta prva liga prvakov, ki se bo končala že v skupinskem delu,« opozarjajo jutro po razburljivi tekmi poljski portali, ki natančno sledijo sleherni potezi slovitega rojaka. Tudi v španskih odmevih ne skoparijo glede pohval dvakratnemu strelcu, obenem kritike sledijo izkušenima Piqueju in Busquetsu po njunih spodrsljajih v obrambi. Pri Mundu Deportivu, športnemu dnevniku iz Barcelone, sta tako prejela najnižji oceni za prikazano. Pohvalo za učinek je seveda dobil Lewandowski, pri razigranih gostih z italijanskega severa pa Nicolo Barella, slovaški branilec Milan Škriniar ter nekdanji Iličićev soigralec iz Bergama, nemški reprezentant Robin Gosens.

Skupina C po 4 kolih: Bayern 12, Inter 7, Barcelona 4, Plzen 0.