Robert Prosinečki se vrača v Ljubljano: po Bežigradu še v Stožice

Tudi derbi Ljubljanskem kotline v Stožicah je potrdil, da Dino Skender ni ustrezen trener za nogometaše Olimpije. Ljubljančani so osvojili le točko v dvoboju z Domžalami in tako povišali zaostanek za Mariborom na visokih sedem točk. Olimpija je v zadnjih šestih tekmah zmagala le enkrat.

Nezadovoljstvo nad Dinom Skenderjem so izrazili tudi navijači – tako Green Dragons kot navzoči na glavni stožiški tribuni. Sprva so se zadovoljili z vzkliki »Skender, adijo!«, po tekmi naj bi vdrli tudi v slačilnico in zahtevali odhod nepriljubljenega hrvaškega trenerja. Vodstvo kluba je že sprejelo odločitev, Skenderja bo po naših informacijah nasledil legendarni Robert Prosinečki. Podrobnosti v članku.