Robertson: Za 90 ali 120 minut pozabimo sočutje

Andy Robertson je v dresu Liverpoola v tej sezoni osvojil oba angleška pokala, le točka mu je zmanjkala do naslova v premier league in le gol do osvojitve lige prvakov, a pred njim je še največji izziv.

Jutri bo kot kapetan želel s Škotsko ohraniti upanje na nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju, ko bo na Hampden Parku gostovala Ukrajina. Odlični bočni branilec, ki se je preživljal z zlaganjem škatel v trgovini, preden je podpisal profesionalno pogodbo, je opozoril soigralce, naj pozabijo na sočutje do Ukrajincev zaradi ruske agresije.

»Seveda podpiramo Ukrajino, toda to je nogomet, želimo na SP, zato moramo vsaj za 90 ali 120 minut vse te misli potisniti na stran in se boriti za naše barve,« pravi Robbo. Zmagovalec se bo 5. junija pomeril z Walesom v Cardiffu.