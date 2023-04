Izključeni Lukaku tarča rasističnih žaljivk, poziv k ukrepanju

Derbi med Juventusom in Interjem na prvi tekmi polfinala pokala (1:1) je obudil slabe čase italijanskega nogometa. Romelu Lukaku je bil ves čas tarča rasističnih žaljivk, nakar je po izenačujočem golu v 95. minuti zaradi pretiranega slavja prejel drugi rumeni karton.

Ob koncu sta bila izključena še Juventusov strelec Juan Cuadrado (83.) in slovenski vratar Samir Handanović. Lukaku je po zadetku z 11 metrov domače navijače utišal s prstom prek ustnic, za kar si je prislužil strogo kazen. Belgijčeva agencija Roc Nation Sports je že pozvala italijanske oblasti, naj ukrepajo zoper Juventus. »Žaljivke zoper Lukakuja so bile neokusne in nesprejemljive,« so med drugim zapisali v izjavi za javnost.

Tudi Samirju Handanoviću so popustili živci. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Trije izključeni igralci bodo izpustili povratno tekmo 26. aprila. Inter je v serie A po treh remijih padel na 4. mesto in trener Simone Inzaghi se je znašel pod pritiskom. Prihodnji teden bodo črno-modri gostovali pri Benfici v četrtfinalu lige prvakov.