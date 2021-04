Romun ujezil tudi Borussio Dortmund

Prvi polčas dvoboja trenerjeva Pepa Guardiole in Edina Terzića jee pripadel Kataloncu. FOTO: Phil Noble/Reuters



V Dortmundu bo še napeto

Domači junak Pfil Foden (desno) je morda nagovoril vrstnika Erlinga Hålanda, da naj se mu pridruži v Manchestru. FOTO: Paul Ellis/AFP



Håland podal in prepričal Angleže

Kar je bilza Liverpool, je bil Romunza Borussio Dortmund – sodnik, ki je vplival na razplet zmagovalca prve četrtfinalne tekme lige prvakov med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund (2:1).Hategan je imel zanimiv večer na štadionu Etihad. V prvem polčasu je razveljavil izenačujoči gol Borussie, potem ko je pri posredovanju domačega vratarjazunaj kazenskega prostora mladi angleški napadalec pri nemškem klubuprevisoko dvignil podplat, pred tem pa je po ogledu VAR pravilno spremenil svojo odločitev o enajstmetrovki za City.»Ni bilo prekrška,« je zatrdil 17-letni Bellingham. Mož odločitve je bil njegov rojak in eden od najvznemirljivejših angleških nogometašev mlajšega roduGol 20-letnega napadalca v 90. minuti je vsaj malo odrešil mu, ki na Cityjevi klopi bije težke ure v ligi prvakov. Nikakor mu ne uspeva biti tako prepričljiv, kot je v angleškem prvenstvu in v izločilnih tekmah potrjevati vlogo velikega favorita.Povratna tekam v Dortmundu bo še bolj razburljiva, je že napovedal tudi izzivalec»Pep je imel ob polčasu nekaj lepih besed zame, ampak ni še konec. Vidimo se v Dortmundu, za nami je le polčas. Vse je še odprto,« je dejal mladi, a zelo cenjeni nemški strokovnjak bošnjaškega rodu, ki bo po koncu sezone predal posle, trenerju Borussie iz Mönchengladbacha.Dortmundski, strelec izenačujočega gola, pa ni skrival razočaranja nad razpletom.»Za nekaj sekund smo se izklopili in že so pokazali svojo kakovost. V celoti pa smo igrali odlično,« je povedal kapetan rumenih.Guardiola je kljub vsemu samozavestno napovedal zmago v Dortmundu. »Gremo po zmago. V prvem polčasu nismo bili dovolj bistri z žogo v nogah. V drugem smo bili veliko boljši, si priigrali dve, tri priložnosti za povišanje vodstva. Prišli smo do položaja, ki smo si ga želeli,« je bil jasen Katalonec.Pred in po dvoboju se je veliko vrtelo okoli norveškega čudežnega dečka. Čeprav 20-letni napadalec ni zabil gola, a je podal za izenačenje, je prepričal Angleže, ki upajo, da bo eden od angleških velikanov ujel postavnega strelca. Predvsem City, ki ima v Erlingovem očetunajtrdnejšo vez, saj je bil nekoč njegov igralec.»S svojo podobo je močno opazen. Pokazal je moč buldožerja, sposobnost ritma in inteligenco,« so opisali predstavo 180 milijonov evrov vrednega napadalca, za katerim se dviguje prah v neugodnem trenutku, kot menijo sledilci njegovega zastopnikain očeta Alfa-Ingeja. Dvojec je bil v minulih dnevih na evropski turneji in se srečal z domala vsemi najbogatejšimi klubi.O tem, ali ni to početje ob nepravem trenutku, se trener Terzić ni prav nič zdrznil.»Ne vpliva na mene, ker ne morem ustaviti njunega potovanja. Vse je odvisno od njiju, sta odrasla moža in lahko počneta, karkoli želita. Jaz lahko vplivam le na Erlinga in srečni smo, ker se je vrnil v naše moštvo po reprezentančnih tekmah,« je bil jasen Terzić.