Romune bo na mundial poskušal odpeljati stari lisjak

Romunska nogometna zveza je na čelo članske reprezentance postavila 79-letnega Mirceo Lucescuja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ta je zamenjal Edwarda Iordanescuja, ki se je odločil za slovo po tem, ko je Romunijo na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji popeljal v osmino finala.

»Naredil sem vse, da bi ponudbo zavrnil in prepustil nekomu mlajšemu, a ne morem reči ne reprezentanci, to bi bilo strahopetno od mene,« je Lucescu dejal po podpisu dvoletne pogodbe. Izkušeni strateg je bil romunski selektor že med letoma 1981 in 1986, med letoma 2017 in 2019 pa je bil tudi selektor Turčije.

Treniral je tudi turški ekipi Bešiktaš in Galatasaray, italijanski ekipi Brescia in Inter Milano ter Šahtar Doneck in pred kratkim Dinamo Kijev v Ukrajini, v karieri pa je osvojil več kot 30 naslovov.

Romunska zveza si je za cilj zastavila »vrnitev med svetovno elito« prek kvalifikacij ekipe za naslednje svetovno prvenstvo. Selekcija ni sodelovala na SP že od leta 1998.