Ronaldo ali De Bruyne in Lukaku?

Danes bosta na sporedu evropskega prvenstva v nogometu dve tekmi osmine finala, ob 18. uri se bosta v Budimpešti merili Nizozemska in Češka, ob 21.00 pa v Sevilli Belgija in branilka naslova Portugalska. V osmino finala so se v soboto že uvrstili Danci, ki so s 4:0 premagali Wales, Italijani pa so na drugi tekmi po podaljšku premagali Avstrijo z 2:1.



Nizozemska – Češka (Budimpešta, 18): Čehi so v osmino finala napredovali kot tretjeuvrščena ekipa D. Nizozemska, z osmimi goli najučinkovitejša ekipa predtekmovanja, je za prvo mesto v skupini E zabeležila tri zmage in je tudi zato favorit obračuna. Boji za četrtfinale se bodo nadaljevali še v ponedeljek in torek. V ponedeljek bosta v Koebenhavnu igrali Hrvaška in Španija, v Bukarešti pa svetovna prvakinja Francija in Švica. V torek pa bosta še obračuna med Anglijo in Nemčijo v Londonu ter Švedsko in Ukrajino v Glasgowu.



Belgija – Nizozemska (Sevilla, 21): Portugalska je bila v zadnjem krogu skupinskega celo v položaju, ko bi lahko izpadla iz nadaljevanja prvenstva, a na koncu se je izšlo po njihovih pričakovanjih. Branilka naslova je bila tretja v skupini F, tudi po zaslugi 36-letnega Cristiana Ronalda, ki je zdaj pri rekordnih 109 reprezentančnih zadetkih, kolikor jih je doslej zbral le še Iranec Ali Daei. Ronaldo je s petimi goli najboljši strelec tega EP ter je vodil ekipo do spopada za četrtfinale z Belgijo, ki je bila s Kevinom de Bruynejejem in Romelujem Lukakujem stoodstotna v skupini B z Dansko, Finsko in Rusijo.





