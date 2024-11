Ronaldo dvakrat v polno, Portugalci in Španci na zaključni turnir lige narodov

Nogometaši Portugalske in Španije so se po današnjem petem krogu lige narodov uvrstili na zaključni turnir najboljše osmerice. Portugalci so si zagotovili prvo mesto v skupini A1, potem ko so s 5:1 premagali Poljsko. Španija pa bo končala na vrhu skupine A4, potem ko je z 2:1 ugnala Dansko. Portugalska je v drugem polčasu dokončno strla odpor Poljske, pri kateri je manjkal zvezdnik Barcelone Robert Lewandowski.

V 59. minuti je za vodstvo zadel Rafael Leao, v 72. minuti je na 2:0 povišal Cristiano Ronaldo z bele pike, na 5:0 pa so nato po vrsti povišali Bruno Fernandes (80.), Pedro Neto (83.) in z drugim zadetkom Ronaldo (87.). Končni izid je v 89. minuti postavil Dominik Marczuk.

Portugalska ima po petih tekmah na vrhu skupine A1 13 točk, z sedmimi sledi Hrvaška, ki je danes na Hampden Parku izgubila proti Škotski z 0:1. Edini strelec je bil John McGinn v 86. minuti. Poljska in Škotska sta doslej zbrali po štiri točke.

Na vrhu skupine A4 bo Španija, ki je z 2:1 v gosteh ugnala Dansko. Na tekmi, ki jo je sodil slovenski delivec pravice Rade Obrenović, sta za Špance zadela Mikel Oyarzabal v 15. in Ayoze Perez v 58. minuti. Končni izid je v 84. minuti postavil Gustav Isaksen.

Na drugi tekmi te skupine sta se Švica in Srbija razšli brez zmagovalca z 1:1. Glede na stanje na lestvici se bosta v zadnjem krogu Srbija in Danska na medsebojni tekmi udarili za drugo mesto v skupini, medtem ko je Švica že izpadla rang nižje.

Danes so igrali še tekme v skupinah C2 in C3. Romunija je proti Kosovu do 93. minute igrala 0:0 ter bila na poti do prvega mesta v skupini, nato pa so igralci Kosova odšli z zelenice zaradi domnevnih rasističnih vzklikov s tribun. Dvoboj je bil prekinjen. Ciper je v tej skupini z 2:1 ugnal Litvo in se izognil izpadu v ligo D.

Severna Irska in Bolgarija bosta v zadnjem krogu na daljavo obračunali za prvo mesto. Severni Irci so z 2:0 ugnali Belorusijo in so na vrhu skupine C3, medtem ko je Bolgarija po slavju z 1:0 proti Luksemburgu napredovala na drugo mesto. Ima dve točki manj od otoškega predstavnika.

Edina tekma v ligi D je bila med San Marinom in Gibraltarjem, končala se je z 1:1.

Skupina A1:

Portugalska - Poljska 5:1 (0:0)

Škotska – Hrvaška 1:0 (0:0)

Skupina A4:

Danska – Španija 1:2 (0:1)

Švica – Srbija 1:1 (0:0)

Skupina C2:

Ciper – Litva 2:1 (1:0)

Romunija – Kosovo 0:0 - prekinjeno

Skupina C3:

Severna Irska – Belorusija 2:0 (0:0)

Luksemburg – Bolgarija 0:1 (0:1)

Skupina D1:

San Marino – Gibraltar 1:1 (0:1)