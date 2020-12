Ronaldo in Messi prisrčna tekmeca

Manchester United norveškega trenerja Oleja Gunnarja Solskjæra ga še naprej lomi in je izpadel iz lige prvakov. FOTO: Phil Noble/Reuters

Tempirana bomba

Kdo je boljši? Vsaj nogometno, če gledamo tokrat. Nekdajali, zdajali, nasprotujoča si mnenja vlečejo naprej globalni svet, kajti sicer bi zaspali na lovorikah. Na teh pa ni portugalski as, v torkovem programu zadnjega kola skupinskega dela lige prvakov je s svojim Juventusom izprašil zadnjice igralcem Barcelone s 3:0, sam pa prispeval dva zadetka.Da se privrženci argentinske mesije vsaj za tisočinko odstotka moralno potolažijo, Ronaldo je obakrat zadel iz najstrožje kazni. A to ne spremeni dejstva, da je bila obramba katalonskega ponosa obratovalno nesposobna. Oba zvezdnika sta se na igrišču srečala prvič po odhodu nogometaša z otoka Madeire k stari dami, nizozemskemu trenerju Barcelone, ki blaugrani (še) ni prinesel navdiha tulipanskega totalnega nogometa, pa vse bolj grozi, da bo kot preporoditelj Barçe ovenel. »Iskreno povedano, presenečen sem bil, kako slabo smo začeli tekmo. Kot da resnično nismo bili lačni zmage,« je bil potrt, Barcelona pa tudi v domačem prvenstvu ni tako slabo začela že zadnjih 33 let.Juventusov branilecje ob zmagi omenil žrtvovanje za isti cilj, Ronaldo pa je tako ali tako nezgrešljiv. »Prav na vseh ravneh smo bili pomanjkljivi,« je ocenil Barçin napadalec. Vratarje bil pri oceni bolj strokoven: »Eno so posamične napake, drugo, kako se branimo. Tekmeci lahko zdaj proti nam zadevajo, kadarkoli se jim zahoče.«Cristiano Ronaldo je sicer zadovoljen po prepričljivi zmagi tudi navrgel, da na Messija nikoli ni gledal kot na tekmeca, in da se je z njim vedno dobro razumel. »Z Messijem sva vseskozi imela prisrčne odnose. Zadnje desetletje in več sem z njim delil posamična priznanja, vedno je dal vse najboljše od sebe za svoje moštvo in podobno sem se trudil tudi jaz. Prepričan sem, da bo potrdil, da sva se vedno dobro razumela in upoštevala. A v nogometu vemo, da je za ljudi vedno bolj vznemirljivo, ko se ustvari določeno rivalstvo,« je bil Ronaldo (upamo resnično) iskren.Leipzig, igral je do 75. minute, je premagal Manchester United; sebe je spravil v osmino finala tekmovanja, rdeče vrage pa poslal v evropsko ligo. Trenerja angleškega (padlega) velikanaže dolgo boli glava, tokrat ga je spet lomil španski vratarpa je tako ali tako vseskozi tempirana bomba, ki bo raznesla slačilnico moštva iz Manchestra. V Juventusovi in Barcelonini skupini G je Dinamo iz Kijeva,je igral do 86. minute, premagal Ferencvarosin se za tolažilno nagrado prerinil v nadaljevanje bojev v evropski ligi.