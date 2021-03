Ronaldo je bil zgrešen nakup

Potem ko je italijanski prvak Juventus doživel novo razočaranje v ligi prvakov in še tretjo sezono zapored izpadel še pred polfinalom, se je oglasil nekdanji predsednik kluba Giovanni Cobolli in prvega zvezdnika kluba Cristiana Ronalda označil za zgrešen nakup.



Stara dama je Portugalca pripeljala leta 2018 za 100 milijonov evrov in pričakovala napredek na evropskem prizorišču. A to se ni zgodilo, Juventus je v sezoni 2018/19 v četrtfinalu izgubil proti Ajaxu, sezono zatem v osmini finala proti Lyonu, v tej pa je bil v osmini finala boljši Porto.



To je bil za Cobollija znak, da bi se morali v klubu znebiti zvezdnika, ki je na 121 tekmah dosegel 92 golov, vendar pa na sezono zasluži vrtoglavih 31 milijonov evrov.



»Ali je bil Cristiano Ronaldo zgrešen nakup? Absolutno. To sem povedal že na dan njegovega prihoda. Je šampion, ampak predrag. Juventus se mora odločiti, Ronaldu plačuje milijon evrov na gol. Po koncu sezone bi se morali raziti, enako pa velja tudi za športnega direktorja Fabia Paraticija,« je brez dlake na jeziku povedal Cobolli, ki je bil predsednik kluba med letoma 2006 in 2009.



Ta je podal tudi mnenje o podpredsedniku Pavelu Nedvedu: »Poznam ga kot velikega šampiona, vendar ni sposoben opravljati funkcije podpredsednika. Morali bi razmisliti o novi vlogi v klubu.«

