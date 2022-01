Ronaldo na strani izkušenega Nemca: Rangnick potrebuje čas

Potem ko so iz tabora Manchester Uniteda v zadnjih tednih prihajale tudi informacije o nezadovoljstvu nogometašev nad delom novega trenerja Ralfa Rangnicka, se je oglasil prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo. Stopil je v bran Nemcu, ki je po novembrski odstavitvi Oleja Gunnarja Solskjaerja sedel na klop do konca sezone.

»Spremenil je veliko stvari. A potrebuje čas, da bo lahko svoje zamisli prenesel na igralce. Prepričan sem, da bo opravil dobro delo. Ni tako lahko spremeniti miselnosti in načina igre,« je za Sky Sports dejal Ronaldo.

United za vodilnim mestnim tekmecem Man. Cityjem v premier league zaostaja za 22 točk, zato je za vrage toliko pomembnejše pokalno tekmovanje, kjer jih februarja v 4. kolu doma čaka Middlesbrough Andraža Šporarja.

Prvo snidenje s trenerjem Gerrardom

»Ne sprejmem tega, da bi razmišljali o čem drugem kot o vodilnih treh položajih v premier league,« je dodal Ronaldo, ki je pod novim vodstvom ob vstopu v novo leto utrpel prvi ligaški poraz, in sicer na domači zelenici proti Wolverhamptonu (0:1). Tudi v pokalu FA United ni bil prepričljiv in s precejšnjo mero sreče odnesel minimalno zmago z Old Trafforda, ki jo je z Aston Villo obiskal osovraženi nekdanji kapetan Liverpoola Steven Gerrard. Edini gol na tekmi je že v 8. minuti dosegel vezist Scott McTominay.

»Mislim, da moraš včasih nekaj stvari tudi podreti, če želiš zgraditi kaj boljšega. Zakaj pa ne? Novo leto, novo življenje, upam pa, da lahko United doseže raven, ki si jo želijo navijači. To si zaslužijo. Zdaj smo sposobni spremeniti stvari. Vem, kako nam to lahko uspe, a tega tu ne bom omenil, ker to z moje strani ni korektno. Lahko pa rečem, da smo lahko boljši – vsi. Tu sem, da poskušam zmagovati in tekmovati,« je pred novim obračunom z birminghamskim velikanom, tokrat v premier league, še povedal Ronaldo, ki na nedavni pokalni preizkušnji ni igral.