Ronaldo najboljši strelec v zgodovini nogometne igre

Portugalskemu nogometnemu zvezdniku Cristianu Ronaldu je v sredinem italijanskem superpokalu uspel zgodovinski podvig. Z novim zadetkom je namreč postal najboljši strelec na uradnih tekmah v zgodovini nogometa.



Juventus je bil v finalu z 2:0 boljši od Napolija, pri čemer je Ronaldo prispeval prvi zadetek. To je bil njegov 760. na uradnih tekmah, s čimer je prehitel češkoslovaškega napadalca Josefa Bicana (759) in je sedaj sam na prvem mestu večne lestvice.



Ronaldo je gole dosegel za madridski Real (450), Manchester United (115), portugalsko reprezentanco (102), Juventus (85) in Sporting (5).



Njegovo najuspešnejše leto je bilo 2013, v katerem je dosegel 69 golov, največkrat pa je zadel proti Sevilli (27) in Atleticu iz Madrida (25).



Na lestvici najboljših strelcev v zgodovini so se za Ronaldom in Bicanom zvrstili Brazilca Pele (757) in Romario (743) ter Argentinec Lionel Messi (19).

