Ronaldo pri Juventusu vse bolj nezadovoljen in osamljen

ne uživa več, kot je nekoč. Nima najbolj posrečene sezone pri Juventusu, čeprav je zabil 25 golov na 29 prvenstvenih tekmah in štiri na šestih v ligi prvakov.Portugalec naj bi v zadnjem obdobju spremenil svoje vedenje in je povsem drugačno, kot je bilo ob prihodu v Torino pred tremi leti. Juventusovi poznavalci pravijo, da niti več ne poskuša vplivati na soigralce in jih dodatno spodbujati na igrišču, kot je to počel prej, in da kaže znake, da ne uživa več v nogometu.»Je živčen, vznemirjen in zelo oddaljen od soigralcev,« so razkrili pri športnem dnevniku La Gazzetta dello Sport.»Kot da je dvignil roke od vsega in se ne bori več, kot se je običajno. Ne skriva več, kaj čuti, osamljen je, ko je zunaj igrišča. Zdi se, da je vse bliže odhodu. Vedno je bilo po malem tako, toda po slovesu od lige prvakov, še nikoli ni bilo huje,« so še zapisali pri slovitem rožnatem časniku, ki je še spomnil, da je zadnji gol zabil 7. aprila proti Napoliju in da je to najdaljše obdobje, ko ni dosegel gola.Juventus bo v tej sezoni po devetih zaporednih naslovih državnega prvaka »scudetto« prepustil Interju, povrhu še bije bitko za uvrstitev v ligo prvakov.Juventus bo v 34. kolu serie A v nedeljo gostoval v Vidmu pri Udineseju.