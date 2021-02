Ronaldo blestel na San Siru, kanonada na Old Traffordu

Kar devet golov v mreži gostov

Juventus si je priigral lepo prednost pred povratno tekmo italijanskega pokala. Po preobratu v prvem polčasu je premagal domači Inter z 2:1, oba zadetka v mrežoje dosegelPovratna tekma bo prihodnji torek v Torinu. Drugi polfinalni par je Napoli – Atalanta. Prva tekma bo jutri v Neaplju, kjer boželel nadaljevati uspešne predstave v dresu moštva iz Bergama.Na San Siru so prvi zadeli črno-modri, ko je veteranav deveti minuti ugnal. V 26. minuti je bil z bele točke po prekršku naduspešen Ronaldo, Portugalec je tudi postavil končni izid srečanja v 35. minuti.V angleškem prvenstvu so bile odigrane štiri tekme, Arsenal je izgubil pri Wolverhamptonu, Manchester United pa je nasul kar devet golov Southamptonu. Samoje bil uspešen dvakrat.Po točkah so rdeči vragi na prvem mestu ujeli mestnega tekmeca City, ki pa ima dve tekmi manj. Arsenal je tekmo končal le z devetimi igralci.Sheffield United : West Bromwich 2:1 (0:1)Wolverhampton Wanderers : Arsenal 2:1 (1:1)Manchester United : Southampton 9:0 (4:0)Newcastle United : Crystal Palace 1:2 (1:2)