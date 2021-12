Ronaldo prvi prek meje 800 golov, Carrick potrdil slovo

Kot prvi je Cristiano Ronaldo le nekaj dni po podelitvi zlate žoge, ki jo je z varne razdalje pospremil tudi z nekaj kontroverznimi izjavami, presegel mejo 800 golov v karieri (za klube in reprezentanco). Okroglega 800. je dosegel v 52. minuti obračuna na Old Traffordu, ko ga je za vodstvo z 2:1 lepo zaposlil Marcus Rashford, Portugalec pa s strelom v »malo mrežico« z okoli 11 metrov ni grešil. Za zmago je prispeval 801. gol kariere, ko je v 70. minuti izkoristil najstrožjo kazen. Emile Smith Rowe je v 13. minuti poskrbel za vodstvo topničarjev, po preobratu (v prvem polčasu je izenačil Bruno Fernandes) pa je Arsenalove navijače z zadetkom za 2:2 razveselil norveški čudežni deček Martin Ødegaard, a zaključni udarec je pripadel legendarnemu Portugalcu.

36-letni Ronaldo je letos že postavil svetovni rekord po številu golov za portugalsko reprezentanco (115), vodi tudi na večni lestvici lige prvakov (140) in evropskih prvenstev (14). To je bila sicer prva tekma pred domačimi navijači brez trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja, njegov naslednik Ralf Rangnick je dvoboj še spremljal s tribun. Začasni trener Michael Carrick se je od klopi tako poslovil brez poraza, po tekmi pa potrdil, da zapušča klub. To je v izjavi za javnost le nekaj minut po zadnjem sodnikovem žvižgu potrdil tudi manchestrski velikan, ki ga bo do konca sezone vodil Rangnick.

»Moj čas pri tem velikem klubu bodo vedno najboljša leta moje kariere. Ko sem pred več kot 15 leti podpisal pogodbo, si niti v najbolj norih sanjah ne bi mogel predstavljati, da bom osvojil toliko lovorik in gotovo ne bom nikoli pozabil fantastičnih spominov tako kot igralec kot član strokovnega štaba. A po temeljitem razmisleku sem se odločil, da je zdaj pravi trenutek, da zapustim klub. Želim se javno zahvaliti vsem igralcem, posebna zahvala pa gre strokovnemu štabu, saj mi je bilo res v veselje delati dolge ure s tako izvrstno skupino ljudi, sklenili smo dolgotrajna prijateljstva,« je dejal Carrick.

Maguire: Bilo je res čustveno

»Sem in vedno bom navijač Manchester Uniteda, obiskal pa bom čim več tekem, kolikor jih bom lahko. Rad bi Ralfu, štabu, igralcem in navijačem zaželel vse najboljše v prihodnosti in veselim sem, da bom na tribunah podpiral fante kot navijač,« je še dodal Carrick, pod čigar vodstvom si je United z zmago nad Villarrealom v gosteh (2:0) priigral uvrstitev v osmino finala lige prvakov, remiziral je tudi v Londonu s Chelseajem (1:1).

»V slačilnici je bilo res čustveno, ravno smo govorili,« je v izjavi po tekmi dejal kapetan Harry Maguire. »Dolga leta je bil pomemben člen tega kluba kot igralec, a tudi kot trener. Bil je izvrsten igralec za ta klub, klubska legenda, osvojil je vse v klubu in mu fantastično služil tudi v trenerskem smislu. Ni ga težko vzljubiti, vsi fantje ga spoštujejo in do vsakega izmed nas je bil izjemen. Pogrešali ga bomo, seveda, da ga bomo pogrešali, in želimo mu srečo v prihodnje.«

Carrick se je na klop usedel ob boku Joseja Mourinha, Solskjaerjevega predhodnika, nato je po slovesu Norvežana vodil zadnje tri tekme. Zelenico je v četrtek zapustil kot zadnji, saj je še dolgo ploskal tribuni Stretford End, ki mu je vrnila s stoječimi ovacijami. Direktor kluba John Murtough je slovo produkta nogometne šole West Ham Uniteda, igral je tudi za Tottenham, začinil z besedami, da je 15 let izjemno služil klubu kot igralec in trener.

»Žalosti nas, da odhaja, toda spoštujemo in razumemo Michaelovo odločitev. Vedno bo znan kot eden najboljših vezistov v zgodovini Manchester Uniteda, v zadnjem času pa kot odličen trener, ki je neumorno delal pod dvema trenerjema, da bi pomagal pri razvoju močne ekipe, ki jo bo zdaj prevzel Ralf. Hvaležni smo za trdno vodstvo, ki ga je Michael pokazal v zadnjem obdobju trenerske tranzicije in, čeprav se umika iz dnevnega pogona, bo vedno dobrodošel kot legenda kluba,« je dejal Murtough.