Ronaldo izgubil sinčka med porodom, hčerka mu daje voljo

Cristiano Ronaldo je pred nekaj minutami na družbenih omrežjih sporočil tragično novico, da je eden od njegovih dvojčkov umrl med porodom partnerice Georgine Rodriguez.

Ronaldo (37), zvezdnik Manchester Uniteda in portugalske reprezentance ter eden najboljših nogometašev doslej, je zapisal: »Z največjo žalostjo sporočava, da je najin fantek umrl. To je največja bolečina, ki jo lahko občuti starš. Samo rojstvo najine hčerke nama daje moč, da zdrživa ter ohraniva nekaj upanja in sreče. Zdravnikom in medicinskim sestram se zahvaljujeva za skrb in podporo. Smo globoko pretreseni in vljudno prosimo za zasebnost v tem težkem času. Sinko, ti si angel, vedno te bova ljubila.«

Cristiano in Georgina (28) sta novico, da pričakujeta dvojčka, sporočila oktobra lani. Preden je Georgina zanosila, je imel nogometaš že štiri otroke, tri mu je povila nadomestna mama.

Ronaldovi otroci so Cristiano ml. (11), dvojčka Eva in Mateo (4) in Alana Martina (3), slednjo je rodila Georgina. Zdaj je Ronaldo že oče petih otrok. Georgino je spoznal leta 2016, ko je delala v trgovini Gucci v Madridu za 12 evrov na uro. Srečal jo je, ko je bila hostesa na dogodku znamke Dolce & Gabbana. Georgina mu je potem sledila v Torino in Manchester.