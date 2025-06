Tadej Pogačar na Touru zmagal z risalnim žebljičkom v gumi

Ob vprašanju, kaj se je pri opremi v cestnem kolesarstvu najbolj spremenilo v zadnjih letih, vam bo skorajda vsakdo, ki je doma v tem športu, odgovoril, da se je pri pnevmatikah zgodila prava mala revolucija. Še pred dobrim desetletjem je večji del profesionalne karavane dirkal na tubularjih, širokih največ 23 milimetrov. Danes je tovrstna »obutev« kolesa skoraj muzejski primerek.

O pomenu gum, ki so edini stik kolesarja in kolesa s tlemi, smo spregovorili z Boštjanom Kavčnikom, dolgoletnim mehanikom KD Rog in slovenske reprezentance, ki je postal tudi skrbnik za kolesa Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE. »Brez vrhunske pnevmatike ni vrhunskega rezultata. Ne bom omenil imena našega prejšnjega dobavitelja, vendar se je za nas veliko spremenilo na bolje, ko smo se odločili za Continental. Strokovnjak, ki je pri nas odgovoren za preverjanje ustreznosti materialov, je od nekdanjega proizvajalca zahteval rezultate testiranj. Ker jih kljub vztrajanju ni dobil, jih je opravil sam. Po njih je dejal, da moramo nemudoma zamenjati dobavitelja, saj je ugotovil, da smo zaradi gum izgubljali sekundo na kilometer proti konkurenci. Predstavljajte si, da smo vsak 30-kilometrski kronometer začenjali s polminutnim zaostankom. Tudi na račun boljših gum smo nato začeli dosegati boljše rezultate v tej disciplini,« nam je razkril Kavčnik in dodal, da izboljšanje materiala v vsako ekipo prinese tudi boljše razpoloženje.

Boštjan Kavčnik je bil lani edini član ekipe UAE, ki je Tadeja Pogačarja spremljal na vseh dirkah. FOTO: osebni arhiv

»Delo je bilo za nas mehanike lažje, ker smo tako kot kolesarji pridobili več zaupanja v gume. Ko tekmovalci zaupajo svojim mehanikom in materialu, ki ga imajo na voljo, je to povsem drugačen svet,« je nadaljeval Kavčnik in razkril, da je konec z vprašanji o tem, kakšne gume uporabljati v svetovni seriji.

Zračnice so preteklost

Še pred nekaj leti so eni stavili na tubularje (plašči z všitimi zračnicami, prilepljeni na obročnike), ki so v karavani prevladovali desetletja, drugi na kombinacijo klasičnega plašča in zračnice (clincher), ki je najbolj razširjena med ljubiteljskimi kolesarji, tretji na plašče brez zračnic (tubeless). »Uporabljamo samo še pnevmatike tubeless. Tubularjev v karavani ni več, nekateri še uporabljajo plašče z zračnicami, tu se je zgodila prava revolucija. Pred štirimi leti, ko sem prvič skrbel za kolesa na Vuelti, smo 90 odstotkov dirke prevozili s clincherji, plašči, pod katerimi so bile lahke zračnice. Kolesarji stare šole, kot sta bila Jan Polanc in Diego Ulissi, pa so še vedno uporabljali tubularje. Obdržale so se samo gume tubeless, ki so hitrejše in udobnejše, to je zdaj dokazano,« je Kavčnik povedal o smeri razvoja kolesarskih gum, ki na cestnih specialkah postajajo vse širše.

Predstavljajte si, da smo zaradi slabših gum vsak 30-kilometrski kronometer začenjali s polminutnim zaostankom.

Pred kakšnim desetletjem je bilo bogokletno na dirkalno kolo nastaviti gumo, širšo od 23 milimetrov. Pogačar in njegovi moštveni kolegi zdaj ne uporabljajo gum, ožjih od 28 milimetrov. Testiranja so ovrgla staro mišljenje, da je ožja in trša guma najhitrejša, ker povzroča najmanj zračnega upora in trenja. Zdaj je jasno, da imajo širše gume, na katerih je mogoče kolesariti s precej nižjim zračnim tlakom, manjši kotalni upor, bolj se držijo podlage ter bolje blažijo tresljaje – hitrejše so in na dolgih vožnjah manj utrudijo kolesarja.

Najhitrejše so gume za kronometer

So pa širše gume nekoliko težje, a so v profesionalnih ekipah našli rešitev tudi za to. »Naši kolesarji so začeli uporabljati pnevmatike za vožnjo na čas tudi na cestnih dirkah. Hitre so in lažje, je pa malo več tveganja za defekt. A v kombinaciji z dobro tesnilno tekočino je manj defektov kot prej z običajnimi cestnimi gumami. Sicer pa kolesarji zdaj marsikdaj niti ne opazijo, da so predrli gumo. Tadej je v cilj prikolesaril tudi že s trikrat predrto gumo, pred dvema letoma pa je etapo na Touru dobil z zlatim risalnim žebljičkom, zapičenim v gumo. Ker je tesnilna tekočina dobro delovala, je pritisk v pnevmatiki upadel za le nekaj desetink bara. Včasih me po dirki vpraša, ali je imel defekt, običajno takrat, ko mu je bilo težko, in mu povem, da je bila težava morda v njegovih nogah, in ne v gumah,« je Kavčnik nadaljeval o prednostih plaščev brez zračnic, ki jih uporablja tudi čedalje več ljubiteljskih kolesarjev.

Gume niso nove na vsaki dirki, jih pa zamenjajo, če na njih opazijo poškodbo. FOTO: Miha Hočevar

Ti se nemalokrat sprašujejo, kateri tip gum izbrati, kako široke naj bodo in koliko jih napolniti z zrakom. »Z modelom grand prix 5000 bodo težko zgrešili, naši kolesarji sicer največ dirkajo na različici TT za kronometer, ki je tudi v prodaji, a je za zdaj najširša 28-milimetrska. Je nekoliko dražja in se hitreje obrabi, a če vas zanimata predvsem oprijem in visoka hitrost, je to rešitev. Sicer pa je Tadej letos dirkal na skoraj vseh terenih in temu smo prilagajali gume. Na spomladanskih klasikah je le na Liège–Bastogne–Liège uporabil 28-milimetrske pnevmatike, na Pariz–Roubaix 32-milimetrske, na vseh drugih pa 30-milimetrske. Tlak je treba prilagajati volumnu gum, širše so tudi višje in imajo večji obseg. Pri Tadeju je bil letošnji razpon tlaka v pnevmatikah od 2,8 bara pri najširših gumah do štirih oziroma 4,2 bara pri najožjih,« je razkril Pogačarjev mehanik. Za ilustracijo je dal vedeti, kaj so pred dobrim desetletjem počeli tekmovalci: »Robert Vrečer je na primer na 11 barov polnil 23-milimetrske gume. Za kaj takega si potreboval že zelo dobro tlačilko.«

Nekdanja Rogličeva ekipa močna konkurenca

Vprašanje ljubiteljskih kolesarjev, ki si običajno privoščijo en ali dva kompleta gum na sezono, je, ali Pogačar in drugi profesionalci dobijo za vsako dirko nove pnevmatike. »Ne montiramo novih pnevmatik za vsako dirko, a čim je vidna kakršna koli poškodba, jih zamenjamo. Čeprav so možnosti, da bi še enkrat z gumo udaril na isto razpoko, podobne možnostim glavnega zadetka na lotu, ne tvegamo,« je še povedal Kavčnik, ki ta čas težko oceni, do kod se bo razlezla širina gum na cestnih kolesih. Nekatera testiranja so namreč že pokazala, da je mogoče biti zelo hiter tudi s 40-milimetrsko pnevmatiko.

Tadej je v cilj prikolesaril tudi že s trikrat predrto gumo, pred dvema letoma pa je etapo na Touru dobil z zlatim risalnim žebljičkom, zapičenim v gumo.

Za konec pa je dodal, da v boju za hitrost tudi konkurenca ekipe UAE ne spi: »Primož Roglič je imel že na SP v Bergnu leta 2017 na cestni dirki gume za kronometer. Jumbo Visma jih je uporabljala, ko drugi še niso razmišljali o teh stvareh. Tehnološko imajo pri ekipi, ki se zdaj imenuje Visma Lease a Bike, še vedno zelo dobro naštudirane stvari, so močna konkurenca.«