Ronaldova tolažba: Pelejeva čestitka, goli

Cristiano Ronaldo v serie A želi osvojiti tudi prvi naslov najboljšega strelca. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

je po klavrnem slovesu od lige prvakov napovedal vrnitev v velikem slogu in to tudi uresničil. Je že res, da bi Juventusovi navijači raje videli, da bi v LP nabrusil svoje nogometne čevlje in napolnil mrežo Porta, kot v prvenstveni tekmi serie A Cagliarija, a tudi klasični hat-trick na Sardiniji je bil dovolj, da se o njem govori in piše s presežniki.Po trojčku na še zadnjem štadionu, na katerem v italijanski prvi ligi ni zabil gola, je Portugalcu čestital tudi legendarni Pele. Ronaldo je namreč presegel Brazilčevo število golov. Uradno jih je zabil 757, a Portugalec mu jih je pripisal še deset več, ki niso zabeleženi na uradni statistiki.»Življenje je samostojno potovanje. Vsak določa svojo pot in kako čudovita bo. Občudujem te, uživam v tem, kako igraš. Čestitam ti, ker si zrušil moj rekord uradno doseženih golov. Obžalujem le, da te ne morem objeti,« je na Instagramu za Ronaldovih 770 doseženih golov zapisal Pele.Naslednji strelec, ki ga Ronaldo lovi, je, ki je dosegel uradnih 772 golov, a končni cilj je preseči dosežek avstrijskega Čeha, ki je zabil 805 golov.Ronaldo je proti Cagliariju dosegel tretji trojček v Juventusovem dresu, drugega prav proti klubu s Sardinije. Enega je dosegel proti madridskemu Atleticu – Janu Oblaku je zabil tri gole za zmago v ligi prvakov s 3:0.Pred neuničljivim strelskim plenilcem Ronaldom je do konca italijanskega prvenstva še en velik cilj, o katerem sicer ne govori na glas, a si močno želi, da bi ga dosegel. V prvih dveh sezonah pri Stari dami ni bil prvi strelec serie A, v tej se mu obeta zanesljiv strelski naslov: na vrhu lestvice strelcev je s 23 goli, drugije pri 19.