Rožman se vrača tja, kjer je začel trenersko pot

Iz celjskega nogometnega kluba so sporočili, da bo njihovo moštvo kot trener znova vodil Simon Rožman. »Simon Rožman se po šestih letih in pol vrača tja, kjer je začel svojo trenersko pot in že pri 31 letih opozoril nase. S celjsko ekipo se je v svojem prvem mandatu, ki je trajal od aprila 2014 do avgusta 2015, uvrstil v finale slovenskega pokalnega tekmovanja, v prvenstvu pa se je zavihtel na drugo mesto z ekipo, v kateri so se kalili številni mladi nogometaši, ki so pozneje pustili tudi močan pečat na evropski nogometni sceni,« so zapisali na spletni strani celjskega kluba ob sklenitvi sodelovanja z 38-letni Štorčanom.

Zatem je Rožman vodil še Domžalčane, s katerimi se je razveselil svoje prve lovorike v vlogi trenerja – slovenskega pokala v sezoni 2016/17, ko je na Bonifiki premagal Olimpijo z 1:0. Nato ga je pot odpeljala na tuje. Med oktobrom 2019 in februarjem 2021 je vodil Rijeko, s katero je v sezoni 2019/20 osvojil hrvaški pokal, sezono pozneje pa se uvrstil v skupinski del evropske lige, v kateri je vknjižil zmago nad nizozemskim AZ Alkmaarjem, na sloviti Anoeti (sedaj Reale Arena) pa iztržil točko proti Realu Sociedadu. V Slovenijo se je vrnil marca lani, ko je prevzel vodenje Maribora, s katerim pa ni bil uspešen.

Rožman v svoji trenerski zgodovini v državnem prvenstvu s klubom, ki ga je vodil celotno sezono, nikoli ni končal nižje kot na četrtem mestu, na 225 tekmah pa beleži visoko povprečje 1,65 točke.