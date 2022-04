Rumena podmornica ušla usodnemu torpedu: Lahko bi bilo veliko huje

Povsem obrambna taktika se Unaiju Emeryju, ki je bil za Liverpool leta 2016 že usoden v finalu evropske lige na klopi Seville, ni posrečila. Po prvem polčasu brez golov so domači vendarle začeli izkoriščati svoje priložnosti in po zaslugi avtogola gostov ter zadetka Sadia Maneja lahko mirno pričakujejo povratni obračun v Španiji. Villarreal je dvoboj na Anfieldu celo sklenil brez strela v okvir vrat Brazilca Alissona Beckerja.

»Moram priznati, da bi lahko bilo še veliko huje,« je takoj po tekmi za Movistar Plus povedal Emery. »Poskušali smo napadati, podajati, graditi, a nam niso dovolili ničesar, naša zadnja rešilna bilka za preživetje do druge tekme pa je bila obramba. Nismo storili dovolj, da bi nam bilo sploh lahko česa žal. Moramo biti dovolj skromni in poskusiti povsem spremeniti podobo druge tekme. Moramo igrati intenzivneje, tako, kot smo vajeni igrati.«

Villarreal je bil na prvih stopničkah izločilnih bojev odmevno usoden za Juventus in Bayern, a Liverpool z rumeno podmornico ni imel takšnih težav. Kljub temu je Jürgen Klopp tako kot pred tekmo pozval k popolni osredotočenosti v lovu na že tretji finale lige prvakov v zadnjih petih sezonah. Nemški strateg je zdaj zmagal na vseh štirih domačih tekmah polfinala LP kot trener angleških rdečih in Borussie Dortmund, s katero je bil leta 2013 poraženi finalist, z Liverpoolom pa je po neuspehu leta 2018 že v naslednji sezoni zasedel evropski prestol. V polfinalih je pod taktirko Kloppa razlika v golih 15:3 v korist njegovih ekip.

Klopp: Igrajo, kot da bi se borili za lastno življenje

»To je zdaj polčas, nič več in nič manj. Še vedno nas čaka celotno delo, nič se še ni zgodilo. Najboljši primer, ki ga lahko daš, je, da gre z tekmo, v kateri je izid ob polčasu 2:0. Povsem moraš biti pozoren v drugem polčasu in biti stoodstotno primerno razpoložen,« svari Klopp in dodaja: »Lahko bi se zgodilo, da bodo oni drugi polčas odigrali kot si ti odigral prvega, če bo temu tako, bo naša prednost skopnela. Tja odhajamo na povratni dvoboj, vzdušje bo neugodno in, jasno, drugačno od nocojšnjega. Njihovi nogometaši igrajo, kot da bi se borili za lastno življenje, igrajo pa tudi za svojega trenerja.«

Srednji branilec rumenih Pau Torres je zatrdil, da je Villarreal na svoji zelenici »povsem drugačna ekipa«.

»Načrt je bil podoben kot denimo proti Bayernu, a tokrat se nam ni posrečilo. Vseeno zaostajamo le za dva gola, v nogometu pa se lahko v 90 minutah zgodi veliko. Če nam uspe zgodaj zadeti, smo lahko hitro nazaj v igri,« je dejal Torres. »Doma smo povsem drugačna ekipa, šli bomo na zmago. Še vedno zaupamo vase, ne dvomimo. Našim navijačem lahko obljubim, da bodo na povratni tekmi videli Villarreal, s katerim se lahko poistovetijo,« je še dodal.

Tudi prvo polfinalno tekmo je na domači zelenici dobil angleški predstavnik, Manchester City je s 4:3 premagal Real Madrid, povratni dvoboj bo v sredo gostil štadion Santiago Bernabeu. Liverpool bo v Villarrealu (začetek ob 21.00) na La Ceramici gostoval v torek.