Rumeni karton, če bo prikrival usta, ko bo govoril

Nekdanji nizozemski nogometni zvezdnik Clarence Seedorf ima zanimivo rešitev za preprečevanje rasističnih opazk na nogometnih igriščih.



»Ko se igralci med seboj pogovarjajo, si ne bi smeli prikrivati ust. Če bi si, bi morali prejeti rumeni karton,« je predlagal 45-letni Nizozemec iz Surinama in pojasnil svojo zamisel.



»V minulih tednih smo videli veliko pogovorov med nogometaši in trenutkov, ki so dali slutiti, da je šlo za rasizem, toda ukrepa se lahko samo tako, da se prepove prikrivanje ust.«



Seedorfovo zamisel je le ena od številnih, kako se zoperstaviti rasizmu v športu. Pred dnevi je francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu, sicer Romunka in nekdanja uspešna plavalka, podprla zamisel, da bi sodniki nosili mikrofon, da bi lahko slišali pogovore na igrišču.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: