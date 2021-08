Rusi bi Messija naučili drsati

Seveda se športni svet zadnjih dveh tednov posebej vrti okrog petih olimpijskih krogov, toda prav poseben odmev – pričakovano – pripada tudi napovedanemu slovesu Lionela Messija od Barcelone.



Argentinski nogometni zvezdnik bo po 21 letih zapustil katalonsko metropolo, v tabor modro-rdečih so ga privabili že kot silno nadarjenega 13-letnika, pozneje so prav okrog njega gradili izjemno zgodbo. Argentinec bo v novi sezoni igral očitno zunaj Španije, najresneje naj bi se z njegovim zastopnikom že povezala Manchester City in Paris Saint Germain, toda prav posebno vabilo je dobil iz Rusije. Pa ne iz vrst Zenita ali katerega od moskovskih nogometnih velikanov.



Prek družabnega omrežja so se pošalili v taboru hokejskega moštva Avangard Omsk, nazadnje prvaka KHL, potem ko naj bi prav Messi omenil, da bi rad spoznal Boba Hartleyja, enega najbolj cenjenih hokejskih trenerjev na svetu, zdaj prvega moža Avangardove klopi. »Pridi k nam. Drsati te bomo že naučili, nato bomo skupaj igrali,« so zapisali pri najboljšem ruskem moštvu zadnje hokejske sezone.

