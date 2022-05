Rusi kljub sankcijam ne bodo zapustili Uefe

Potem ko so v javnosti zaokrožile govorice, da Ruska nogometna zveza (RFS) razmišlja o selitvi izpod dežnika Evropske (Uefa) v Azijsko nogometno zvezo (AFC), so Rusi to zanikali. Predsednik RFS Aleksandr Djukov, tudi predsednik uprave naftnega podjetja Gazprom Neft, je zatrdil, da ruska zveza nikdar ni razmišljala o tej potezi, da ostaja del Uefe in da želi še naprej sodelovati v njenih delovnih telesih in izvršnem odboru Uefe.

»Tega sploh nikdar ni bilo na mizi, vsaj jaz nisem zasledil take namere, a bi jo zagotovo, če bi obstajala. Rusija ostaja del Uefe,« je zatrdil Djukov. Djukov, nekdanji predsednik peterburškega kluba Zenit, je zanikal selitev Rusov v Azijo.

To je storil le nekaj dni po tem, ko je predsednik Uefe Aleksander Čeferin podvomil v resničnost špekulacije o odhodu Rusov iz Uefe in to podkrepil z besedami, da bi »ruski nogomet v tem primeru nazadoval za sto let«.