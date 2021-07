Rusija po hitrem slovesu od EP išče novega selektorja

Rusija se na letošnjem evropskem prvenstvu ni prebila v izločilne boje, v skupinskem delu tekmovanja je premagala Finsko z 1:0 ter izgubila proti Belgiji z 0:3 in Danski z 1:4.



»Ruska nogometna zveza se je po medsebojnem dogovoru s selektorjem odločila, da prekine pogodbo z njim in njegovim tehničnim osebjem,« je zapisala ruska nogometna zveza.



Sedeminpetdesetletni Čerčesov je bil selektor Rusije od leta 2016. Njegov naslednik še ni znan, ruski mediji pa so že namignili, da se bo na vroč selektorski stol bržkone usedel tuj strokovnjak. Od tujih trenerjev so Rusijo že vodili Nizozemca Guus Hiddink in Dick Advocaat ter Italijan Fabio Capello.



Rusi so tekmeci Slovenije v kvalifikacijah za SP 2022 v Katarju, prvo medsebojno tekmo so še pod taktirko Čerčesova v Sočiju dobili z 2:1. V skupini H varovanci Matjaža Keka s tremi točkami zasedajo šele predzadnje mesto in imajo dve točki več od Malte (1), na vrhu sta Hrvaška in Rusija (obe 6). Tretja je Slovaška (5), četrti pa Ciper (4).

