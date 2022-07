Rusija, Zenit, Soči, CSKA in Dinamo zaman kazali na Uefo in Fifo

Rusija je na mednarodnem razsodišču v Lozani (Cas) izgubila pritožbo proti Evropski (Uefa) in Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) glede prepovedi nastopa ruske reprezentance in klubov na tekmovanjih pod okriljem teh dveh zvez. Kot so potrdili iz Casa, Rusija in ruski klubi zaradi ruske invazije na Ukrajino še naprej nimajo pravice do nastopa.

Zvezi Fifa in Uefa sta 28. februarja izključili Rusijo z vseh tekmovanj pod njunim okriljem, le nekaj dni po začetku ruske vojne v Ukrajini. Pred tem so pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) izdali priporočilo, da mednarodne športne zveze ne bi smele dovoliti udeležbe ruskih in beloruskih športnikov na svojih dogodkih.

Pritožbe Rusov, Zenita, Sočija, CSKA in Dinama

Ruska nogometna zveza in skupina ruskih klubov se je na to odločitev pritožila na Cas, vendar pa je arbitraža danes sporočila, da je pritožbe zavrnila. Zaslišanja so bila 5. in 11. julija. Skupno je bilo teh pritožb šest, od ruske zveze proti Fifi in Uefi, ter štirih klubov, med katerimi so bili Zenit St. Peterburg, Soči, moskovska CSKA in Dinamo.

Tudi nogometaši Zenita so zaman upali na vrnitev v Uefino ligo prvakov. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

»Komisija je ugotovila, da so stopnjevanje konflikta med Rusijo in Ukrajino ter odzivi javnosti in vlad po vsem svetu ustvarili nepredvidene okoliščine brez primere, na katere sta se morali odzvati Fifa in Uefa. Pri odločanju, da ruske ekipe in klubi ne bi smeli sodelovati na tekmovanjih pod njihovim okriljem, dokler takšne okoliščine trajajo, je komisija menila, da sta obe strani ravnali v skladu z njunimi statuti in predpisi,« so v obrazložitvi med drugim zapisali pri Casu.

»Žalostno je, da imajo vojaške operacije takšne posledice za ruske ekipe, klube in igralce, ki za vojno niso odgovorni,« so dodali pri Casu. Tudi v večini drugih športov imajo ruski športniki in ekipe zaradi napada Rusije na Ukrajino trenutno prepoved udeležbe na tekmovanjih. Prepoved velja tudi za športnike iz Belorusije, ki je zaveznica Rusije.