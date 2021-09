Rušilno učinkovit rdeče-beli dinamit, na Bližnji vzhod tudi favoriti

V nadaljevanju preberite:

Evropske kvalifikacije so več ali manj že oblikovale večino od trinajstih reprezentanc, ki se bodo uvrstile na prvi mundial na Bližnjem vzhodu. Danski, Belgiji, Angliji, Italiji, Nemčiji in branilcu naslova Franciji lahko le čudež prepreči kvalifikacijsko zmago in preboj na SP brez nepredvidljivih dodatnih kvalifikacij. V najboljših položajih so še trenutno vodilni v svojih skupinah Portugalci (A), Španci (B), Nizozemci (G), Hrvati (H), ki bodo imeli največje izzivalce v Srbih, Švicarjih, Norvežanih in Rusih ali Slovakih (H). Zadnje tri evropske reprezentance se bodo v Katar prebijale skozi dodatno kvalifikacijsko sito.