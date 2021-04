Ryanu Giggsu grozi zapor

Danes 47-letni Ryan Giggs je lahko nogometna legenda Manchester Uniteda, a slava mu ni pomagala, da bi se na sodišču v mestu rdečih vragov izognil začetka obravnave zaradi nasilja v domačem, hišnem okolju. Med triletno zvezo z nekdanjim dekletom Kate Greville se je namreč v pijanem stanju do nje večkrat vedel nasilno, jo poniževal in tudi udaril z glavo, napadel je tudi njeno sestro Emmo.



Valižan, pred afero je bil tudi selektor izbrane vrste Walesa, ne priznava krivde, zaradi takšnega kaznivega dejanja pa mu grozi do pet let zapora. Giggs si je očrnil ime tudi s tem, ko je kar osem let imel razmerje z ženo svojega brata Rhodrija Natasho, zaradi tega se je leta 2017 tudi ločil od soproge Stacey.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: