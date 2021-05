Sacchi vplival na imena, kakršna so Ancelotti, Guardiola in Simeone

V nadaljevanju preberite:



»Pogled nogometaša« je kolumna Philippa Lahma v nemškem časniku Zeit Online. V njej bo nekdanji kapetan s svetovnega prvenstva in direktor turnirja euro 2024 enkrat mesečno analiziral nogometne teme in razpravljal o njihovem strateškem pomenu za družbo, gospodarstvo in politiko. Lahm v tej kolumni razmišlja o finalu lige prvakov in katera trenerska filozofija je najmočneje zaznamovala večino prihodnjih uspešnih trenerjev, kakršni so Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Pep Guardiola in Jose Mourinho. Odlično branje pred finalom lige prvakov Manchester City vs. Chelsea v Portu.