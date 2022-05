Salah po napredovanju v finale: Želim igrati z Realom

Zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah je brez dlake na jeziku dejal, da se želi 28. maja v velikem finalu lige prvakov v Parizu pomeriti z madridskim Realom. To bi bila seveda ponovitev odmevnega finalnega obračuna iz leta 2018 v Kijevu, ko je Salah po dvoboju s kapetanom kraljevega kluba Sergiom Ramosom moral v prvem polčasu zapustiti igro s poškodbo rame. Real, za katerega Ramos od konca minule sezone po prestopu k pariškemu PSG ne igra, mora v sredinem povratnem dvoboju še uprizoriti preobrat proti Manchester Cityju, ki po prvi tekmi na Otoku vodi s 4:3.

»Želim igrati z Madridom. Moram biti iskren, City je res težak tekmec, že nekajkrat smo igrali v tej sezoni. A če me vprašate po osebnem mnenju, bi raje videl, da bi bil naš tekmec Madrid. Izgubili smo tisti finale, zato se želim spet pomeriti z njimi in jim, upajmo, tokrat tudi odvzeti naslov,« je za BT Sport dejal Salah, ki je s soigralci še podaljšal upe na verjetno neponovjiv dosežek – poker največjih naslovov v eni sezoni.

V premier league rdeči ravno z Manchester Cityjem vodijo hudo bitko za državni naslov, medtem ko jih že kmalu čaka finale pokala FA, kjer bo tekmec varovancev Jürgna Kloppa aktualni evropski prvak Chelsea. To je že tretja uvrstitev v finale lige prvakov za Liverpoolčane v zadnjih petih sezonah, na poraz v Kijevu so se odzvali odlično in osvojili naslov že v naslednji sezoni, ki se je končala z zmago nad Tottenhamom v finalu v Madridu (2:0).

»Občutek je, kot bi se prvič v 20 letih uvrstili v finale,« je za BT Sport po sicer dramatični povratni tekmi na štadionu La Ceramica, kjer je Villarreal v prvem polčasu že povsem izničil prednost Liverpoola z Anfielda, povedal trener gostov Klopp. »Izjemno je, ker smo si, jasno, še malce otežili delo, a vedeli smo, da se kaj takšnega lahko zgodi,« je nadaljeval trener, ki je v finalu lige prvakov prvič vodil Borussio Dortmund leta 2013, ko je na Wembleyju v povsem nemškem finalu z golom Arjena Robbna v zadnjih minutah slavil Bayern (2:1).

Klopp nima želja za finale

Kot že rečeno, je imel Liverpool v Villarrealu veliko težav s tekmeci v prvem polčasu, sploh po tem, ko je Boulaye Dia že v tretji minuti načel gostujočo mrežo in še dodatno dvignil soigralce ter glasne navijače. Ti so bili v sedmih nebesih, ko je Francis Coquelin tik pred polčasom povišal že na 2:0, a je domačim v nadaljevanju več kot očitno zmanjkalo moči za nadaljevanje silovitega pritiska na zadnjo vrsto Liverpoolčanov. Ti so po zaslugi Fabinha v 62. minuti spet lažje dihali, vsega je bilo praktično že konec, ko je pet minut kasneje spet ne preveč prepričljivega domačega vratarja Geronima Rullija ukanil še rezervist Luis Diaz. Šampionski odgovor Liverpoola je z golom za popoln preobrat dokončal Sadio Mane v 74. minuti.

Pozdrav trenerjev Jürgna Kloppa (levo) in Unaia Emeryja po zadnjem sodnikovem žvižgu v Villarrealu. FOTO: Paul Ellis/AFP

»Kakšen igralec je Luis! Toda ne gre se za to, kdo je prišel v igro, gre se za to, kako smo začeli igrati. Tekmec v finalu? Kdorkoli bo, bo tekma gromozanska,« je nadaljeval Klopp, po poročanju STA je dodal: »Spoštovanje Villarrealu. Ima odličen štadion in pripravil je izjemno predstavo. Za nas je to zelo posebno, ker je bilo tako težko. To je bila izjemna predstava naših fantov. Pred tekmo sem dejal, da si ne želim braniti rezultata s prve tekme, da si želim igrati na zmago. To nam je uspelo v drugem polčasu.«

Angleški mediji kot ključnega za preobrat Liverpoola na povratni tekmi izpostavljajo Diaza, ki ga je Klopp poslal na igrišče ob polčasu. Njegov prihod v igro je močno poživil igro rdečih, ki so po odmoru dosegli tri zadetke v 12 minutah. Diaz je bil med tistimi, ki je zatresel mrežo.

LeBron James prihaja v Pariz

»On je poseben igralec,« je o 25-letnem Kolumbijcu dejal njegov soigralec Andrew Robertson: »Ima ogromno talenta in veliko željo zmagovati. Odlično se znajde v naši ekipi. Nikoli se ni lahko uvrstiti v finale, da nam je to uspelo tretjič v petih letih, pa je naravnost neverjetno. Ne navijači ne igralci ne smemo takšnih dosežkov jemati samoumevno.«

Domači strateg Unai Emery se je lahko kljub porazu zadovoljen ozrl na še eno nepozabno evropsko sezono. Aktualni prvaki evropske lige so na poti do polfinala lige prvakov izločili Juventus in Bayern, kaj lahko pa bi se zgodilo, da trenutno sedma ekipa španske lige v prihodnji sezoni sploh ne bo igrala v evropskih tekmovanjih.

»Nocoj smo vsem pokazali, da smo tudi mi dobra ekipa, da lahko pridemo do priložnosti ... Razliko je na prvi in drugi tekmi naredila njihova odličnost,« je za BT Sport ocenil Emery. »Ničesar ne obžalujem. Naučili smo se igrati proti najboljšim ekipam. Na koncu pa so nam zmanjkali nekateri odgovori,« po poročanju STA še ocenil.

Prave odgovore v drugem polčasu je imel Klopp in njegovo moštvo. »Najprej trpiš, nato pa se odzoveš,« je povod za spremembe v igri v drugem polčasu na kratko povzel Klopp. Preobrat je močno razveselil navijače ekipe iz mesta Beatlov, med njimi tudi košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa. Ta ima po izpadu po rednem delu lige NBA z Los Angeles Lakers letos več časa za druge dejavnosti, na twitterju pa je – oblečen v rdečo majico angleškega velikana – po zmagi Liverpoola zapisal, da si bo v živo ogledal finale v Parizu.

James ima sicer več razlogov za navijanje za Liverpool, saj je prek lastništva delnic ameriške skupine Fenway Sports Group lastniško vključen tudi v angleški klub. Na ogled finala pa ga je povabil dolgoletni član Liverpoola Jamie Carragher, zdaj strokovni komentator televizij Sky Sports in CBS.