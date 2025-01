Nottingham je že drugi, Zec sodeloval pri podvigu

Po koncu tedna v znamenju pokalnih tekem se je angleško prvenstvo že med tednom vrnilo v ospredje. Največ pozornosti je požel dvoboj Nottingham Foresta, presenečenja sezone, ki je gostil vodilni Liverpool. Nottingham se izziva ni ustrašil, v večeru, ki ga bodo ob reki Trent pomnili še dolgo, so remizirali z Liverpoolom z 1:1.

Nottingham je po lepi kombinaciji z Elango in strelom po tleh v daljši vratarjev kot že v osmi minuti v vodstvo povedel veteran Chris Wood. Liverpool je bil nekoliko v šoku, domači rdeči pa so nadaljevali s pogumno predstavo in do polčasa ostali v vodstvu. Arne Slot je začutil, da mora nekaj spremeniti, ob prekinitvi v 65. minuti je na igrišče poslal Kostasa Tsimikasa in Dioga Joto, prav rezervista pa sta v naslednji akciji zrežirala izenačenje: Grk je podal, Jota pa z glavo žogo pospravil za hrbet sicer izjemnega Matza Selsa.

Foto Dylan Martinez/Reuters

Nato je Liverpool stopnjeval pritisk in stiskal obroč okrog kazenskega prostora, a se Sels ni dal in Nottingham se je razveselil 41 točke, s katero je vsaj do jutri zvečer prišel pred Arsenal na drugo mesto, Liverpool je s 47 točkami zanesljivo prvi. Na roko jim je šel tudi spodrsljaj Chelseaja, ki je prek Reeca Jamesa šele v 95. minuti iztržil remi proti Bournemouthu (2:2), z enakim izidom sta se razšla tudi Brentford in Manchester City, potem ko so sinje modri še v 78. minuti po zaslugi dveh golov Phila Fodna vodili z 2:0.

Jutri bo v ospredju severnolondonski derbi med Arsenalom in Tottenhamom (21:00), tokrat ga gostijo topničarji.