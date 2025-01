Arteta kot v starih časih: Kriva je žoga

Vsi že iz otroštva vemo, da je vzrok za neuspeh najbolj primerno pripisati okoliščinam. Kriv je lopar, krivi so športni copati, maža za smuči ni bila prava, guma na kolesu je bila premalo napihnjena ... Mikel Arteta je s prstom pokazal na najbolj očitnega krivca za poraz Arsenala proti Newcastlu z 0:2 na prvi tekmi polfinala angleškega ligaškega pokala.

»Žoga je bila kriva, da smo zgrešili toliko strelov,« je po tekmi povedal španski trener. Arsenal je imel 23 strelov, le tri so šle proti golu. Newcastle je imel 16 strelov manj, vendar štirikrat meril v okvir vrat, dvakrat je šla žoga v mrežo po zadetkih Alexandra Isaka in Anthonyja Gordona.

Uradno žogo v ligaškem pokalu dobavlja Puma, medtem ko imajo v premier league žogo znamke Nike. Slednja je sešita iz štirih kosov, Pumina iz 12, kar je edina razlika. Vseeno je Arteta s prstom pokazal na slednjo. »Ta žoga ima drugačen odboj in predvsem bolj leti. Večina strelov je šla prek vrat. Tudi pri sprejemu žoge je razlika.«

Pumino žogo v pokalu uporabljajo od leta 2021, Arsenal pa z njo ni imel težav, da se je prebil do polfinala, na treh tekmah je dosegel 11 golov. Morda Arsenalu vseeno ne bi škodil še kakšen trening s to žogo pred povratno tekmo, ki bo 5. februarja v Newcastlu. Danes se bosta v drugem polfinalu srečala Tottenham in Liverpool.