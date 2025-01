Rdeči vragi na Anfieldu našli svoje bistvo

V največjem angleškem derbiju sta se Liverpool in Manchester United razšla z 2:2. Rdeči trenerja Arneja Slota imajo šest točk naskoka na lestvici, a so dobili opozorilo. Gostje so po štirih zaporednih porazih pokazali značaj in odnesli veliko točko, kar je lahko dober obet za trenerja Rubena Amorima. Tekma je bila nekaj časa vprašljiva zaradi slabega vremena, v mrazu in nalivu pa smo v drugem polčasu videli spektakel, v katerem bi se lahko jeziček na tehtnici nagnil na obe strani. Liverpool je dobil opozorilo, da njegova pot do 20. naslova ne bo avtocesta.

Rdeči vragi iz Manchestra so povedli v 52. minuti po natančnem strelu Argentinca Lisandra Martineza z roba kazenskega prostora. Le sedem minut kasneje so gostitelji izenačili po lepem prodoru in natančnem strelu Nizozemca Codyja Gakpoja z leve strani. Izbranci nizozemskega strokovnjaka Slota so v 70. minuti že bili v vodstvu. Po posredovanju Vara je glavni sodnik Michael Oliver pokazal na enajstmetrovko zavoljo igranja z roko nizozemskega branilca Matthijsa de Ligta v svojem kazenskem prostoru, na 2:1 pa je povišal Egipčan Mohamed Salah.

Zasedba iz Manchestra se ni vdala, v 80. minuti je po lepem predložku Argentinca Alejandra Garnacha z leve strani zadel Amad Diallo za končnih 2:2. V izdihljajih tekme je gostujoči branilec Harry Maguire zapravil lepo priložnost za zmago, žoga je po njegovem strelu z osmih metrov končala prek vrat brazilskega vratarja Alissona, je poročala STA.

Mohamed Salah je uprizoril preobrat. FOTO: Phil Noble/Reuters

Izidi:

Sobota:

Tottenham – Newcastle 1:2 (1:2)

Bournemouth – Everton 1:0 (0:0)

Aston Villa – Leicester 2:1 (0:0)

Crystal Palace – Chelsea 1:1 (0:1)

Southampton – Brentford 0:5 (0:1)

Manchester City – West Ham 4:1 (2:0)

Brighton – Arsenal 1:1 (0:1)

Nedelja:

Fulham – Ipswich Town 2:2 (0:1)

17.30 Liverpool – Manchester United 2:2 (0:0)

Ponedeljek:

Wolverhampton – Nottingham Forest (21.00)