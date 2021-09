Salutirali bodo padalcem, a najprej sledi desant na Maribor

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometni uspehi s preloma tisočletja imajo močan nizozemski pridih. Maribor je v Ljudskem vrtu najprej proti Ajaxu in kasneje še odločneje proti PSV Eindhovnu dokazal, da se v slovenskem nogometu pripravlja nekaj velikega. Po zmagi nad velikanom iz Eindhovna v kvalifikacijah za ligo prvakov leta 1998 je že leto kasneje sledil vijoličasti pohod v skupinski del, v nepozabnem novembru 1999 pa še uvrstitev slovenske reprezentance na premierno veliko tekmovanje – euro 2000. Zadnjo tekmo v Belgiji in na Nizozemskem so varovanci selektorja Srečka Katanca odigrali v Arnhemu, od koder prihaja Vitesse, prvi tekmec Mure v novoustanovljeni konferenčni ligi.