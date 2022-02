Še ena kepa v obraz Abramoviča, Bijol je moskovski general

V nadaljevanju preberite:

Haris Vučkić in Adam Gnezda Čerin sta z Rijeko v Splitu še dodatno zapletla položaj pri vrhu lestvice hrvaške lige, sploh Vučkić je izvrstno formo potrdil z že četrtim golom na ravno toliko tekmah in svojim prvim v mreži katerega od hrvaških velikanov. Z zadetki so se izkazali še Andraž Šporar (Middlesbrough), Žan Celar (Lugano) in Blaž Kramer (Zürich). Na Otoku je bilo po tem, ko je Roman Abramovič v strahu pred posledicami rusko-ukrajinske krize dvignil roke nad Chelseajem, vse v znamenju finala ligaškega pokala na Wembleyju, kjer so se evropski prvaki pomerili z Liverpoolom.