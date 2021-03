Še ena legenda zapušča Ljudski vrt

dolgoletni član strokovnega štaba, pomočnik trenerja v Mariboru in v tej sezoni nekaj časa tudi glavni trener, zapušča klub, so sporočili iz Maribora. Gajser je v strokovnem štabu članskega moštva Maribora deloval deset let.V strokovnem kadru kluba je bil od leta 2010, sprva v selekcijah U-13 in U-10, leta 2011 pa je postal pomočnik članskega trenerja.Nazadnje pa je bil Gajser v začetku tega leta tudi prvi trener vijoličastih, potem ko so se razšli s prejšnjim trenerjem. Konec tedna je vodenje prve ekipe prevzel. »Hvala klubu za dolgoletno sodelovanje in vse čudovite trenutke. Ostaja ogromno nepozabnih spominov, trofej, zmag in dragocenih delovnih izkušenj. Fizično ne bom prisoten, bom pa ostal v vlogi navijača. Najprej si bom vzel čas za počitek, za družino, potem pa se bom v prihodnjem obdobju usmeril k nadaljnjemu izpopolnjevanju in poiskal nove nogometne izzive,« je za spletno stran kluba dejal Gajser.»Ob pobudi in želji, izraženi z njegove strani, Saša Gajser zaključuje dolgoletno zgledno ter nadvse uspešno sodelovanje. Saša se je odločil, da se povsem umakne iz delovanja kluba. Takšne poteze niso lahke, odločitev spoštujemo in razumemo. Saša Gajser bo imel posebno mesto v klubu, vrata mu bodo vedno odprta,« pa je odločitev Gajserja pospremil športni direktor