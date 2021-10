Še ene ustavitve prvenstva si ne želijo

Sindikat poklicnih igralcev nogometa v Sloveniji (Spins) poziva vse svoje člane, nogometaše, trenerje, da ravnajo odgovorno in se čim prej cepijo proti covidu-19. Obenem apelirajo na vse klube in predvsem na Nogometno zvezo Slovenije (NZS), da dejavno pristopijo k osveščanju o pomembnosti cepljenja in odgovornega ravnanja posameznikov v družbi.

S cepljenjem bodo nogometaši, trenerji in drugi deležniki v nogometu zaščitili svoje ter tudi zdravje soigralcev, družinskih članov, prijateljev, znancev in drugih bolj ranljivih skupin prebivalstva, opozarjajo pri Spinsu.

Pandemija covida-19 je povzročila eno največjih zdravstvenih kriz v zadnjem stoletju, so zapisali pri slovenskem nogometnem sindikatu. Učinkovita cepiva so za zdaj edino realno upanje, da se epidemija jeseni oziroma v prihajajočem hladnem obdobju ne bo ponovila v vsej razsežnosti.

Trenutna krivulja okužb se po krajšem zatišju, ko je trend okužb upadal oziroma stagniral, v Sloveniji znova obrača navzgor, Slovenija pa beleži tudi najhitrejšo rast okužb v Evropi, poudarjajo pri Spinsu.

Prav tako pri Spinsu apelirajo na klube in krovno slovensko nogometno zvezo, ki je uradni organizator tekmovanj, da dejavno pristopijo k osveščanju o pomembnosti cepljenja ter vse nogometne deležnike pozovejo k cepljenju in s tem omogočijo nemoteno in varno izvedbo državnih tekmovanj.