Na Gorenjskem na zelenici tudi Šeško, a brez nogometnih čevljev

Po atraktivnem finalu lige prvakov in končani bitki za prvoligaški status na domačih tleh se na Brdu pri Kranju začenja zadnje dejanje članske nogometne sezone. Selektor Matjaž Kek je zbral zaradi poškodb in odpovedi nekoliko premešano izbrano vrsto, v kateri je največ vprašanj okrog načetega Benjamina Šeška, ki naj bi bil blizu realizacije prestopa na Otok. V zadnjih dneh je bilo dogajanje stran od zelenic v ospredju, od ponedeljkovega popoldanskega treninga bo Kek ne glede na moteče faktorje zahteval popolno osredotočenost.

Liga narodov je v reprezentančni koledar Uefe vnesla več tekmovalnega naboja, prijateljskih tekem ostaja le za vzorec. A tekmi z Luksemburgom in Bosno in Hercegovino iz rezultatskega vidika za Slovence nista nepomembni, za dvig samozavesti in tudi renomeja pred začetkom kvalifikacij za SP bi bili dve zanesljivi zmagi sila dobrodošli. »Reprezentanco Luksemburga preveč podcenjujemo, a niso naivni, nenazadnje so premagali tudi Švedsko, ki bo naš tekmec v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo,« je v nedavnem pogovoru za Delo na prvega nasprotnika v junijskem oknu – tekma bo v petek ob 19. uri v Luksemburgu – opozoril Jaka Bijol.

Benjamin Verbič je po enem letu znova oblekel reprezentančni dres. »Omarica v slačilnici ni bila tam, kjer sem vajen, ekonom jih je že slišal,« je v smehu ob vrnitvi povedal 31-letnik. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Steber v slovenski obrambi sodi v krog nogometašev, ki pred poletjem še niso rešili klubskega statusa za prihodnjo sezono. »Vidmu sem dal ogromno, zdaj je čas za korak naprej,« Bijol ne skriva, da bi želel v prihodnje okusiti tudi igranje v ligi prvakov in boj za lovorike v državnem prvenstvu. Mediji na Apeninskem polotoku ga že dlje časa povezujejo s poražencem finala v Munchnu Interjem, resno naj bi se zanj ogrela tudi Roma, a vsaj zaenkrat Bijol še ostaja igralec Udineseja.

Na Gorenjsko je že dopotoval tudi Jan Oblak, ki pa na prvem treningu še ni bil ob soigralcih. Zaradi poškodbe na zboru ni Davida Tijanića, tudi Jan Mlakar tokrat ni v reprezentanci.

Kek ima nekaj skrbi tudi zaradi Benjamina Šeška. Prvi reprezentančni napadalec na turneji Leipziga v Braziliji zaradi bolečin v kolenu ni igral, zelo verjetno tudi zato, da pred načrtovanim prestopom ne bi prišlo do nepotrebnih zapletov. Šeško naj bi bil z nogo in pol že na Otoku, kjer se njegov zastopnik zelo resno pogovarja z Arsenalom … Razplet sage lanskega poletja, ko je slovenski golgeter naposled ostal v Nemčiji, naj tokrat ne bi prišel v poštev, neznanka ostaja le še destinacija. Šeško je prispel na Brdo, njegov nastop v Luksemburgu in Celju pa ostaja pod vprašajem.

Benjamin Šeško ostaja vprašljiv za junijsko okno. FOTO: Leon Vidic

Kozjek vnesel nemir

Benjamin Šeško je prišel na trening, a ni treniral s preostankom reprezentance. Foto N. Gr.

Da Kekov spanec ni povsem miren, sta poskrbela še aduta graškega Sturmain, ki sta dolgo sezono končala načeta in junija ne bosta na voljo selektorju. Zato je novo (zadnjo?) priložnost v reprezentanci dočakal, nagrado za dobro sezono v Celju je z reprezentančnim povabilom dobil še zvezni igralec

Del javnosti si je želel večje osvežitve v igralskem kadru za prihajajoči tekmi, tudi v luči nedavne košarice Sloveniji 19-letnega Erika Kozjeka, ki je dvignila veliko prahu. Obetavni napadalec Wolfsbergerja je izbral avstrijski potni list in poskrbel za nejevoljo selektorja reprezentance do 21 let Andreja Razdrha, Slovenija pa je za prihodnje desetletje ostala brez potencialne okrepitve v napadu, kjer Kek pravo alternativo Šešku še išče. Naslednji v vrsti draguljev, katerih dvome o prihodnosti v slovenski reprezentanci bi bilo potrebno čim prej razrešiti, je adut Interja Luka Topalović, ki je v primaveri letos dosegel devet golov. Trenutno pa je del reprezentance do 21 let, ki se v Mariboru pripravlja na EP na Slovaškem.

Andrej Razdrh ne računa več na Erika Kozjeka. FOTO: Jure Eržen

V zahtevnih delovnih pogojih strokovni štab nadaljuje priprave za junijski tekmi. Uradno so se resda začele včeraj, a dobršen del reprezentantov na Brdu trenira že nekaj dni, med drugim so si ogledali tudi prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za 1. SNL v Domžalah. Čas za ugibanja se je iztekel, v naslednjih dneh bo v ospredju znova nogomet.