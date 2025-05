Kek še pred zborom prisiljen v dve menjavi, vabilo veteranu in novincu

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po informacijah nacionalne televizije in Sportkluba namesto načetega dvojca graškega Sturma Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića vpoklical Benjamina Verbiča in Marka Zabukovnika. Slovenijo v junijskem ciklu čakata prijateljski tekmi proti Luksemburgu (6. 6.) ter Bosni in Hercegovini (10. 6.).

Kek je moral po posvetu z zdravniško službo s prvotnega seznama, ki ga je razkril prejšnjo sredo, črtati Horvata in Gorenca Stankovića. Slednja sta se s Sturmom v Avstriji veselila naslova prvaka, a igrala poškodovana.

Posledično bosta izpustila junijski cikel, v katerem slovensko izbrano vrsto čakata dvoboja proti Luksemburgu v gosteh in v Celju proti Bosni in Hercegovini.

Namesto poškodovanih je Kek v že tako po klubski sezoni dodobra spremenjeno izbrano vrsto vpoklical Verbiča in Zabukovnika. Verbič (61 nastopov) za reprezentanco ni igral vse od lanskega evropskega prvenstva, Zabukovnik pa je bil prvič in doslej edinkrat del spremenjene izbrane vrste v ZDA januarja lani.

Slovenijo jeseni čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. V skupini bo igrala proti Švedski, Švici in Kosovu.

Seznam slovenske reprezentance:

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid/Špa), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle/Dan);

Branilci: Petar Stojanović (Salernitana/Ita), Jaka Bijol (Udinese/Ita), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Orlando City/ZDA), Erik Janža (Gornik Zabrze/Pol), Vanja Drkušić (Zenit/Rus), David Zec (Holstein Kiel/Nem), Sven Šoštarič Karič (Nižnji Novgorod/Rus);

Vezisti: Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos/Grč), Sandi Lovrić (Udinese/Ita), Mark Zabukovnik (Celje), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda/Srb), Benjamin Verbič (Levadiakos/Grč), Dejan Petrovič (Rijeka/Hrv), Tamar Svetlin (Celje), David Tijanić (Göztepe/Tur);

Napadalci: Benjamin Šeško (Leipzig/Nem), Blaž Kramer (Konyaspor/Tur), Andres Vombergar (San Lorenzo/Arg), Aljoša Matko (Celje).