Največji škandal minulega desetletja, ki je nogometni svet pretresel do obisti in temeljito spremenil razmerje moči, dobiva novo poglavje. Tri leta po oprostilni sodbi sta nekdanja predsednika Fife in Uefe Sepp Blatter in Michel Platini znova na zatožni klopi zaradi podkupovanja, švicarsko tožilstvo verjame, da je primer dovolj trden za sodbo, ki bi Švicarja in Francoza spoznala za krivega. Medtem obtožena žugata s prstom in opozarjata na lov na čarovnice.

V prvem desetletju 21. stoletja je bil Blatter najbolj vplivna figura nogometnega sveta, marsikdo ga je videl tudi kot despota, ki se je skoraj dve desetletji oklepal položaja predsednika Svetovne nogometne zveze (FIFA). Hišica iz kart se je začela sesuvati leta 2015, ko je ameriško tožilstov začelo odkrivati široko mrežo korupcije in pranja denarja znotraj Fife, ki je pripeljala do Blatterjevega odstopa in prepovedi delovanja v nogometu.