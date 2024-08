Umrl je nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze

Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Kamerunec Issa Hayatou je umrl na predvečer svojega 78. rojstnega dne, je preko Instagrama sporočil zdajšnji predsednik Fife, Gianni Infantino.

»Kot strasten ljubitelj športa in član Moka je svoje življenje posvetil športni administraciji in Fifi. Moje sožalje gre njegovi družini, prijateljem, nekdanjim kolegom in vsem, ki so ga poznali. Počivaj v miru,« je v poklon svojemu predhodniku na čelu krovne nogometne organizacije na Instagramu zapisal Infantino.

Hayatou je bil leta 2015 po suspenzu Švicarja Seppa Blatterja začlasno prevzel vodenje nogometne organizacije, dokler ni bil Infantino izvoljen na položaj konec februarja 2016.

Hayatou, ki je bil v mladosti dejaven kot atlet, košarkar in nogometaš, je med letoma 1988 in 2017 vodil tudi Afriško nogometno zvezo (Caf) in bil član Moka.