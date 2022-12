Sergio Busquets končal reprezentančno kariero

Sloviti španski nogometaš Sergio Busquets je sporočil, da je končal reprezentančno kariero. V dresu Španije je osvojil naslov svetovnega prvaka v Južnoafriški republiki 2010. in evropskega prvaka na Poljskem in v Ukrajini 2012. »Po 15 letih in 143 tekmah je prišel čas, da se poslovim od španske reprezentance,« je svojo odločitev na družabnem omrežju sporočil 34-letni Busquets. »V veliko čast mi je bilo zastopati barve svoje države in jo pripeljati na najvišjo nogometno raven ter osvojiti naslov evropskega in svetovnega prvaka,« je zapisal nogometaš iz Sabadella, ki je na večni lestvici nastopov v španski izbrani vrsti na tretjem mestu.

Več tekem od njega sta odigrala le njegova dolgoletna reprezentančna soigralca Sergio Ramos in Iker Casillas. Prvi je zbral 180, drugi pa 167 tekem za Španijo. Sijajni igralec sredine igrišča je za špansko izbrano vrsto igral od leta 2009. Po letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je Španija v osmini finala izpadla po izvajanju 11-metrovk proti Maroku, pa se je odločil za reprezentančno slovo.