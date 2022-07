Šerif zaustavil Mariborčane, zdaj v boj za evropsko ligo

Nogometaši Maribora so v povratni tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov v Kišinjevu z 0:1 (0:0) izgubili proti Šerifu iz Tiraspola. Edini gol je v 88. minuti dosegel Momo Yansane. V prvem dvoboju sta se pred tednom dni v Mariboru prvaka Slovenije in Moldavije razšla brez zadetkov.

Maribor je po porazu v moldavski metropoli končal nastope v kvalifikacijah za ligo prvakov. V nadaljevanju se bo potegoval za nastop v evropski ligi. V tretjem kolu kvalifikacij se bo pomeril z moštvom HJK iz Helsinkom, ki je proti Viktorii iz Plzna v dveh tekmah izgubila z 1:7. Prvi dvoboj 3. kola kvalifikacij evropske lige bo 4. avgusta v Mariboru, povratni pa 11. avgusta v Helsinkih.

Vijolični so v Kišinjev pripotovali brez Marka Božića, Martina Milca in Aleksa Pihlerja, ki so poškodovani, trener Radovan Karanović pa je v uvodno postavo za evropsko tekmo prvič uvrstil Svena Šoštariča Karića in Roka Sirka.

Njegovi varovanci so v uvodnih 20 minutah prikazali disciplinirano predstavo. Gostitelji so prvo nevarno akcijo pred mariborskimi vrati uprizorili v 21. minuti, ko je Brazilec Guedes Borges podal z desne strani, švedski branilec Max Watson pa je žogo odbil v kot. Devet minut pozneje so moldavski prvaki posegli po močnem orožju, po predložku iz kota Kaya Tejana pa je bil poskus 201 cm visokega Stjepana Radeljića z glavo premalo natančen.

Tik pred odhodom na odmor so slovenski prvaki ostali brez Nina Žuglja, zaradi poškodbe ga je zamenjal Argentinec z italijanskim potnim listom Ignacio Guerrico.

Drugi polčas je pripadel ekipi iz mednarodno nepriznane Pridnestrske republike. V 49. minuti so si gostitelji priigrali dotlej najlepšo priložnost na tekmi, po silovitem strelu Rasheeda Ibrahima Akanbija pa se je nizozemski vratar Menno Bergsen le dotaknil žoge, ki se je od okvira vrat odbila v kot. Po njem je bil Radeljić znova najvišji v skoku, žoga pa je končala prek vrat.

V 59. minuti so gostitelji znova nevarno zagrozili, ko je Cedric Badolo z 18 metrov sprožil močan strel, žoga pa je zletela mimo desne vratnice. Sedem minut kasneje so zagrozili tudi Mariborčani, po odbitku v domačem kazenskem prostoru je do strela prišel Ivan Brnić, žoga pa je zletela prek vrat.

Slovenski prvaki so do 88. minute odbijali vse napade Šerifa, v končnici rednega dela pa so bili nemočni. V črno jih je zavil gvinejski rezervist Momo Yansane, ki se je najbolje znašel v gneči pred mariborskimi vrati in dosegel edini gol na tekmi le tri minute zatem, ko je zamenjal Tejana.