Šeško se je s soigralci znesel nad Slovenci

Tretjeligaš Kalsdorf si bo dobro zapomnil obisk Salzburga, kjer mu je vodilna ekipa avstrijskega državnega prvenstva na pokalni tekmi zabila kar osem golov. Enega tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki je pred svojim zadetkom v 63. minuti podal Nicolasu Capaldu za 3:0 v 40. minuti. Že prej sta v 10. oziroma 38. minuti zadela Nicolas Seiwald in Rasmus Kristensen (11-m), še pred golom za 6:0 pa je Šeško v 53. minuti podal za zadetek Noahu Okaforju.



Trener Matthias Jaissle ga je nemudoma po zadetku, ki je bil za Šeška že sedmi v vseh tekmovanjih sezone 2021/22, zamenjal s Karimom Adeyemijem. Za končnih 8:0 sta v 83. oziroma 91. minuti poskrbela rezervist Bryan Okoh in Maurits Kjaergaard.



Pri gostih je tekmo odigralo kar šest slovenskih nogometašev, med njimi tudi nekdanji reprezentant in član Maribora Rene Mihelič, ki je na zelenici preživel vseh 90 minut. Igrali so še Tilen Ahec, Timotej Mate, Nejc Rober, Jure Volmajer in Tim Jelenko.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: