Šeškov Salzburg magnet za Hrvate

Tako kot za druge slovenske reprezentante tudi za našega osrednjega junaka tekme z Norveško in s Švedsko, 19-letnega Benjamina Šeška, ni oddiha. Bliža se tudi nadaljevanje prestižne lige prvakov, v torek in sredo prihodnji teden, prav predstava Šeškovega Salzburga pa bo zagotovo pritegnila veliko pozornost tudi pri nas.

Kajpak najbolj zaradi novega nastopa zelo obetavnega slovenskega nogometaša, a tudi ob spoznanju, da bo na drugi strani zagrebški Dinamo, moštvo z lepim številom privržencev tudi pri nas. Tisti, ki bi hoteli stiskati pesti za Zagrebčane v delu salzburške arene, ki je namenjena za navijače gostujočega moštva, pa so že prepozni. V pičli poldrugi uri so namreč danes v Zagrebu prodali vseh 1500 vstopnic, koliko jih je bilo na voljo. Ne gre pa dvomiti o tem, da se bodo številni hrvaški izseljenci v Avstrijci ter na bližnjem Bavarskem znašli po svoje in si zagotovili vstopnico za sredin spektakel.

Že slab teden pozneje, 11. oktobra, pa se bosta ti dve moštvi pomerili na zagrebškem štadionu Maksimir.