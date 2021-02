Šestkratni angleški prvak v roke mladca

Standings provided by SofaScore LiveScore

Komaj 23-letni milijarderje uradno postal predsednik in večinski lastnik nekdanjega angleškega prvoligaša Sunderlanda, potem ko je prevzem uradno odobrilo Združenje angleških nogometnih klubov (EFL).Mladi švicarsko-francoski poslovnež je s prevzemom stopil na poslovno pot svojega preminulega očeta Roberta Louis-Dreyfusa, nekdanjega večinskega lastnika Marseilla.Mladi Kyril, ki je postal najmlajši lastnik v angleškem nogometu, razpolaga s premoženjem v vrednosti več kot dveh milijard evrov. Še več premoženja pa ima njegova mati, ki velja za najbogatejšo Rusinjo na sveto, njeno premoženje pa je ocenjeno na več kot 5,6 milijard evrov.Kyril Louis-Dreyfus se je ob prevzemu zavezal, da bo pomagal zgraditi dobre temelje in šestkratnega angleškega prvaka pomagal vrniti na pota stare slave. Sunderland je v prvoligaški konkurenci nazadnje nastopal v sezoni 2016/17, od takrat pa je sledil globok padec, tako da zadnje tri sezone igra v tretji ligi.Klub zaseda sedmo mesto, pri čemer se v kvalifikacije za drugoligaško tekmovanje uvrstijo moštva med tretjim in šestim mestom, prvi dve pa avtomatično napredujeta v višji rang tekmovanja.