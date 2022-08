Shearer, Platini, Happel, Katanec (boleč) spomin na dobre čase

V nadaljevanju preberite:

Konec tedna so zagnali motorje v treh od petih najmočnejših ligah – Angliji, Nemčiji in Franciji –, za sezono 2022/23 se še ogrevajo v Italiji in Španiji. Prvič je v premier league zaigral dvakratni evropski prvak Nottingham Forest, eden od klubov, ki so bili nekdaj velikani, pa potem padli globoko. Kdo so še padli velikani v evropskem klubskem nogometu, kakšne so zgodbe St. Etienna, Hamburger SV, Auxerra, Sampdorie in Deportiva ...