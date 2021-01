Simeone postavil pod vprašaj svojo prihodnost pri Atleticu

»V naslednji sezoni bomo poskušali najti rešitve, če bomo še v klubu,« je po presenetljivem izpadu iz španskega kraljevega pokala povedal trener Atletica Diego Simeone.



Vodilno moštvo španskega prvenstva si je v pokalnem tekmovanju znova privoščilo hud spodrsljaj, saj je v drugem krogu tekmovanja izgubilo proti tretjeligašu Cornelli z 0:1.



Atletico je igral brez nekaterih nosilcev (slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, Luisa Suareza, Marcosa Llorenteja in Kokeja), vendar pa premogel dovolj kakovostnih igralcev, ki bi tekmo morali odločiti v svoj prid.



A to se ni zgodilo. Cornella je povedla že v sedmi minuti z golom nekdanjega člana druge ekipe Atletica Adriana Jimeneza, španski prvoligaš pa ni sprožil niti enega strela v okvir vrat in za nameček od 63. minute igral brez izključenega Ricarda Sancheza.



Madridsko moštvo je tako še drugo sezono zapored v pokalnem tekmovanju izgubilo proti tretjeligašu, potem ko ga je v pretekli sezoni izločila Cultural Leonesa, v tem tekmovanju pa je prvoligaša nazadnje premagalo januarja 2017.

Simeone bo poskušal najti rešitve, če bo še v klubu

Po tekmi je glavni trener Diego Simeone s svojim govorom pritegnil veliko pozornosti, saj je namignil, da lahko poleti zapusti klub, ki ga vodi od leta 2011:



»Ko je nasprotnik boljši od tebe, mu moraš čestitati. Dobro so začeli tekmo, tudi mi smo si pripravili priložnosti in vedno želimo zmagati, vendar so bili nasprotniki boljši od nas, tako kot preteklo sezono. V naslednji sezoni bomo poskušali najti rešitve, če bomo še v klubu,« je s svojimi besedami presenetil Simeone.



Ta je na vprašanje, če dvomi, da bo tudi v prihodnji sezoni trener Atletica, odgovoril: »V nogometu se stvari hitro spreminjajo in pripravljen moraš biti na vsak scenarij. Tu sem srečen, vendar moram sprejeti vsako odločitev kluba.«



Argentinski trener na klopi Atletica ima sicer s klubom veljavno pogodbo do leta 2022. Njegovo delovanje v Madridu je bilo uspešno, saj je s klubom osvojil 7 lovorik, vključno s španskim prvenstvom ter po dvema lovorikama v evropski ligi in evropskem superpokalu, dvakrat pa ga je popeljal v finale lige prvakov.

