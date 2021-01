Simon Rožman dal prvo letošnjo lekcijo Zoranu Mamiću

Drugi del hrvaškega nogometnega prvenstva se je začel z manjšo senzacijo. Vodilni Dinamo je v Maksimirju izgubil z Rijeko, ki jo tudi v tej sezoni uspešno vodi slovenski trener Simon Rožman. Primazal je zaušnico tekmecu z Dinamove klopi Zoranu Mamiću.



Tekmeca sta se pomerila v zaostali tekmi 6. kola, na lestvici pa ni prišlo do večjih sprememb. Na vrhu sta Dinamo in Osijek s po 33 točkami, a imajo Zagrebčani tekmo manj (15). Rijeka je s štirimi tekmami manj na 4. mestu s 23 točkami.



Klub s Kvarnerja se je v uvodnih minutah čudežno ubranil. V vratih je blestel 22-letni Nevio Nevistić, ki je pot do zmage Rečanov odprl na začetku drugega polčasa z ubranjeno enajstmetrovko Brunu Petkoviću.



Rijeko so odlikovali bliskoviti nasprotni napadi. Tako rekoč vsak je pomenil grožnjo za domača vrata. Strelca sta bila v razmiku petih minut Stjepan Lončar (66.) in Franko Andrijašević (71.). Eden od najboljših igralcev derbija je bil v minuli sezoni član Olimpije Luka Menalo, vidna vloga pri zmagovalcih pa je pripadla tudi slovenskemu reprezentantu Adamu Gnezdi Čerinu, ki je igral vso tekmo.



»Brez odličnega vratarja v Maksimirju ne moreš zmagati. Toda lahko bi zabili še kakšen gol več. Smo mladi, samozavestni, a vzponov in padcev bo še veliko,« je po veliki zmagi povedal 37-letni Rožman, ki ga na Hrvaškem zelo hvalijo.

