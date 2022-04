Šiškarji niso le plemeniti, privlači jih tudi podjetništvo

V nadaljevanju preberite:

Dramatičen razplet prve polfinalne tekme za pokal Pivovarne Union je v vlogo poražencev sezone že spremenil Domžalčane, prvih finalistov Šiškarjev pa še ne v zmagovalce. Šiškarji bodo lahko poplesavali in se veselili z razlogom, če bodo osvojili pokalno lovoriko. Šiškarji pa so si dali duška, ker so svojim največjim tekmecem, s katerimi se klubski selektorji in funkcionarji bolj kot na igrišču spopadajo na tržišču nadarjenih fantov iz ljubljanskega in tudi širšega okolja, ko jih »kradejo« drug drugemu, dejansko odvzeli primat drugega kluba v »kotlini«.