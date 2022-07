Skandiranje Putinu pod drobnogledom Uefe

Krovna evropska nogometna zveza Uefa je sprožila preiskavo dogodkov na sredini povratni tekmi kvalifikacij lige prvakov v Istanbulu, ko so navijači Fenerbahčeja med tekmo proti ukrajinskemu Dinamu iz Kijeva skandirali ime ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Po tekmi je trener kijevskega Dinama Mircea Lucescu izrazil ogorčenje nad navijači Fenerbahčeja, ki so žalili njegovo ekipo z vzkliki vodji države, ki je napadla Ukrajino.

»Na tekmi je šlo vse po načrtu, nisem pa računal na navijače in njihovo skandiranje. Res žalostno,« je sredino tekmo za časnik Fanatik komentiral trener, ki se iz protesta zaradi navijačev ni udeležil sicer obvezne novinarske konference po tekmi.

Na terenu je bil sicer boljši Dinamo. Ukrajinci so se po podaljšku uvrstili v nadaljevanje kvalifikacij, kjer se bodo pomerili z avstrijskim Sturmom iz Gradca. Zdaj je preiskavo obnašanja navijačev napovedala Uefa. V kratkem sporočilu za javnost so zapisali, da bodo preučili domnevno neprimerno obnašanje navijačev Fenerbahčeja in izsledke preiskave predstavili v kratkem.